Las Vegas (AFP) Nach ihrer Amokfahrt in Las Vegas ist eine 24-jährige Frau des Mordes beschuldigt worden. Vermutlich werde sich die Fahrerin auch wegen mehrfachen versuchten Mordes verantworten müssen, teilte Staatsanwalt Steven Wolfson am Montag mit. Sie könnte noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.