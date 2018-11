Chicago (AFP) Im Fall der in einer Gefängniszelle im US-Bundesstaat Texas gestorbenen Schwarzen Sandra Bland wird vorerst keine Anklage erhoben. Eine sogenannte Grand Jury aus Laienrichtern entschied am Montagabend, dass die Beweislage für eine Anklage nicht ausreicht, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Fall werde aber noch nicht endgültig zu den Akten genommen, erklärte Staatsanwalt Darrell Jordan. Das Verfahren gegen den an der Festnahme beteiligten Polizisten könne wieder aufgenommen werden.

