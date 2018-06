Washington (AFP) Der US-Firma SpaceX ist es am Montag erstmals gelungen, ihre Trägerrakete "Falcon 9" Richtung All zu schießen und anschließend wieder landen zu lassen. Die Rakete war um 20.29 Uhr (Ortszeit) in Cape Canaveral in Florida gestartet, um elf Satelliten in Erdnaher Umlaufbahn auszusetzen. Nach wenigen Minuten löste sich die erste Raketenstufe und schwebte zur Erde zurück, wo sie elf Minuten nach dem Start wieder in aufrechter Position landete. Liveaufnahmen des Manövers zeigte SpaceX im Internet.

