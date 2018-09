Los Angeles (AFP) US-Regisseur Quentin Tarantino hat am Montag seien Stern auf dem Hollywood Walk of Fame enthüllt. Bei der Feier vor dem Chinese Theatre auf dem Hollywood Boulevard erinnerte Tarantino daran, wie er selbst als Junge stundenlang in der Schlange vor dem Kino anstand. "Ich stand damals genau dort", sagte er, und zeigte auf die Stelle, wo nun sein Stern im Boden eingelassen ist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.