Offenbach (dpa) - Kein Zweifel mehr - zum Weihnachtsfest bleibt es mild, von Frost keine Spur. Noch nicht einmal auf den Höhen der Mittelgebirge ist es weiß, und auf der 2962 Meter hohen Zugspitze in den Alpen schmilzt der Schnee in der Dezembersonne. Der Temperaturrekord von 2012, als im Südwesten fast 20 Grad erreicht wurden, ist aber nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes nicht in Gefahr. Heiligabend werde mit Tageshöchstwerten von 10 bis 15 Grad der mildeste Tag des Fests. Danach sinken die Temperaturen ein wenig, bleiben aber im Plus, selbst nachts.

