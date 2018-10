Kandahar (AFP) Im Kampf gegen vorrückende radikalislamistische Taliban hat die afghanische Armee am Mittwoch Verstärkung in den Sangin-Distrikt der südlichen Provinz Helmand geschickt. Helmands Vizegouverneur Mohammed Dschan Rasuljar sagte, der Nachschub an Sonderheiten sei eingeflogen worden. Es sei überzeugt, dass Sangin "nicht fallen" werde, fügte er hinzu. Denn die Regierung in Kabul messe dem Distrikt eine "besondere Bedeutung" bei. Noch am Sonntag hatte der stellvertretende Gouverneur vor dem Fall der Provinz an die Taliban gewarnt.

