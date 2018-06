Berlin (AFP) Der Chef des Berlinale-Filmfestivals, Dieter Kosslick, hat die Aufnahme von Flüchtlingen als "historische Verpflichtung" Deutschlands bezeichnet. Zugleich kündigte er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP vom Mittwoch an, Asylbewerber auf der kommenden Berlinale als Gäste und Mitarbeiter einzuladen. "Dass so viele Menschen zu uns kommen, ist für die deutsche Gesellschaft eine ganz große Chance, unser Verhältnis zu unserer Geschichte aktiv zu überdenken", sagte Kosslick.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.