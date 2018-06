Frankfurt/Main (AFP) Geldsegen zu Weihnachten: Ein 45-jähriger Wolfsburger hat bei der spanischen Weihnachtslotterie einen Hauptgewinn abgeräumt. Der Mann gewann gemeinsam mit seiner Frau und drei Bekannten vier Millionen Euro, wie der Online-Lotto-Anbieter Lottoland am Mittwoch in Frankfurt am Main mitteilte. Da er ein komplettes Los erworben habe, müsse er diesen Geldregen nicht mit weiteren erfolgreichen Lottospielern teilen.

