Düsseldorf (AFP) Volkswagen will sich mit den betroffenen Kunden der Manipulationsaffäre in den USA außergerichtlich einigen. Der US-Anwalt Kenneth Feinberg, der VW in den USA vertritt, sagte dem "Handelsblatt" vom Mittwoch, er sei beauftragt, "ein alternatives Modell auf die Beine zu stellen, das die Autobesitzer freiwillig aus dem Rechtssystem lockt". Wie ein solches Modell aussehen könnte, sei noch nicht klar. Sicher ist laut Feinberg aber, dass "alle Optionen auf dem Tisch liegen": Möglich seien beispielsweise finanzielle Vergütungen, Ersatzfahrzeuge oder Inzahlungsnahmen.

