Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart will bei seinen Anhängern intensiv um die geplante Ausgliederung seiner Profifußballer in eine Kapitalgesellschaft werben. Nachdem das Vorhaben zuletzt von Teilen der Fans kritisch bis ablehnend beurteilt wurde, wird der abstiegsbedrohte Bundesligist in den kommenden Monaten 22 Regionalversammlungen sowie eine Zukunftswerkstatt mit den Mitgliedern und teilweise auch Fan-Clubs abhalten, um deren Zustimmung zur Gründung einer Aktiengesellschaft zu erhalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.