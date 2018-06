Bagdad (AFP) Aus dem Zentrum der umkämpften irakischen Stadt Ramadi haben sich dutzende Familien in Sicherheit gebracht. Wie Vertreter der Provinz Anbar am Mittwoch sagten, gelang etwa 50 Familien die Flucht aus dem Bezirk Hos, in dem sich auch der Komplex mit dem Regierungssitz der Provinzhauptstadt befindet. Dem Provinzrat zufolge flohen die Zivilisten zu Militäreinheiten im Osten der Stadt. Teile Ramadis werden von Kämpfern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gehalten, die mitunter Zivilisten als Schutzschilde missbrauchen.

