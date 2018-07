Rom (AFP) Die italienische Porno-Legende Rocco Siffredi setzt sich für die Einführung von Sexualkunde als Pflichtfach in den Schulen des Landes ein. "Pornografie sollte Unterhaltung bieten, für viele junge Menschen ist sie aber mangels Alternativen zum Lernmittel geworden", kritisierte der 51-jährige Darsteller und Regisseur von Pornofilmen in einer Internetpetition an Bildungsministerin Stefania Giannini.

