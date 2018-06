Zagreb (AFP) Kroatiens konservative Koalition will den parteilosen Geschäftsmann Tihomir Oreskovic zum Chef der neuen Regierung machen. Das teilte der Vorsitzende der kleinen Partei Most (Brücke), Bozo Petrov, am Mittwoch mit. Most war am Dienstag, sechs Wochen nach der Parlamentswahl, die Koalition mit der Kroatischen Demokratischen Union (HDZ) eingegangen. Beide Parteien verfügen im Parlament zusammen über eine Mehrheit von 78 der insgesamt 151 Abgeordneten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.