Berlin (dpa) - Deutsche Marinesoldaten haben bei ihrem Einsatz im Mittelmeer mehr als 200 Flüchtlinge aus zwei Schlauchbooten gerettet. Sie wurden vor der libyschen Küste an Bord des Schiffes "Berlin" genommen und später der italienischen Küstenwache übergeben, wie das Verteidigungsministerium in Berlin mitteilte. Die Bundeswehr beteiligt sich mit zwei Schiffen an der Mission. Seit Beginn des Einsatzes im Mai haben deutsche Soldaten zwischen Libyen und Italien fast 10 000 Flüchtlinge aus Seenot gerettet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.