"Kicker": Guardiola wechselt im Sommer zu Manchester City

München (dpa) - Der Wechsel von Bayern-Trainer Pep Guardiola zu Manchester City ist laut "Kicker" fix. Wie das Fußball-Fachmagazin am Mittwoch auf seiner Homepage berichtet, wurde der Wechsel des 44 Jahre alten Spaniers zum englischen Spitzenverein aus "zuverlässigen englischen Quellen" bestätigt. Guardiolas Vertrag beim FC Bayern läuft am 30. Juni 2016 aus, der Trainer hatte eine vorzeitige Verlängerung ausgeschlagen und wird nicht beim deutschen Rekordmeister bleiben. Neuer Trainer bei den Münchnern wird im Sommer der Italiener Carlo Ancelotti.

Bericht: Arsenal bietet Özil angeblich Rekordvertrag an

London (dpa) - Der FC Arsenal soll Fußball-Weltmeister Mesut Özil der englischen Zeitung "The Times" zufolge einen Rekordvertrag über 2018 hinaus angeboten haben. Pro Woche solle Özil laut dem Bericht demnächst angeblich knapp 204 000 Euro verdienen, so viel wie noch kein Spieler zuvor in der Vereinsgeschichte. Bislang erhielt der 27-Jährige Schätzungen zufolge rund 190 000 Euro pro Woche. Allerdings zögert der Mittelfeldspieler noch. "Mein Vertrag läuft noch bis 2018. Das sind zweieinhalb Jahre", wird Özil in dem Blatt zitiert.

Zeitung: Marco Kurz Favorit auf Trainerposten bei Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Der ehemalige Fußballprofi Marco Kurz gilt beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf als Favorit auf den Trainerposten. Nach Angaben der "Rheinischen Post" (Mittwoch) soll es zwischen dem gebürtigen Stuttgarter und der Fortuna-Führung schon intensive Kontakte gegeben haben. Eine Entscheidung über die Verpflichtung von Kurz solle in den kommenden Tagen erfolgen. Von Vereinsseite hieß es, man werde weder Namen noch Zeitpunkte kommentieren.

Hannover 96 verpflichtet Norweger Fossum

Hannover (dpa) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat in Iver Fossum den zweiten Winter-Transfer getätigt. Der 19 Jahre alte norwegische U21-Nationalspieler kommt von Strømsgodset IF und erhält "einen langfristigen Vertrag". Nähere Angaben dazu machte der Tabellenvorletzte am Mittwoch nicht. Zuvor hatte 96 bereits den japanischen Nationalspieler Hotaru Yamaguchi - ebenfalls "langfristig" - verpflichtet. Beide Mittelfeldspieler sollen am 4. Januar beim Trainingsauftakt erstmals dabei sein.

Ex-Nationalspieler Wagner vertritt Biegler bei HSV-Handballern

Hamburg (dpa) - Der ehemalige Handball-Nationalspieler Adrian Wagner wird den HSV Hamburg im Januar aushilfsweise betreuen und auf die Bundesliga-Rückrunde vorbereiten. Das teilte der von der Insolvenz bedrohte Nordclub am Mittwoch mit und bestätigte damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung (Mittwoch). Der 37 Jahre alte Ex-Profi Wagner wird HSV-Chefcoach Michael Biegler (54) vertreten, der Polens Auswahl vor und bei der Heim-Europameisterschaft im Januar betreuen wird.

Olympia-Aus für Chemnitzer Bahnrad-Weltmeister Bötticher

Chemnitz (dpa) - Der zweifache Bahnrad-Weltmeister Stefan Bötticher aus Chemnitz muss frühzeitig seine Hoffnungen auf die Olympischen Spiele 2016 begraben. Nach anhaltenden muskulären Problemen sagte der 23-Jährige am Mittwoch seine Teilnahme am Weltcup Mitte Januar in Hongkong ab. Damit hat der Sprinter aufgrund des Reglements keine Chance mehr, sich für die Weltmeisterschaft im März in London und die Spiele in Rio zu qualifizieren.