Moskau (AFP) Russland hat einen internationalen Haftbefehl gegen den Kremlkritiker Michail Chodorkowski erlassen. Der frühere Oligarch sei weltweit zur Fahndung ausgeschrieben worden, teilte das einflussreiche Ermittlungskomitee am Mittwoch in Moskau mit. Außerdem ordnete die Justiz demnach an, Chodorkowski in Untersuchungshaft zu nehmen.

