Genf (AFP) Die Weltumrundung im Solarflugzeug soll im April fortgesetzt werden: Der Flieger "Solar Impulse 2" werde am 20. April von Hawaii aus zum amerikanischen Festland aufbrechen, kündigten die Organisatoren des Projekts am Mittwoch an. Die "Solar Impulse 2" war am 3. Juli nach knapp 118-stündigem Flug von Japan aus auf Hawaii gelandet, musste dann aber wegen überhitzter Batterien am Boden bleiben.

