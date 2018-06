Madrid (AFP) Nach der Parlamentswahl in Spanien wollen die oppositionellen Sozialisten den bisherigen konservativen Regierungschef Mariano Rajoy zu Fall bringen. Der Chef der größten Oppositionspartei PSOE, Pedro Sánchez, zeigte sich am Mittwoch nach einem Gespräch mit Rajoy unnachgiebig. "Wir werden gegen ein Fortfahren mit der Volkspartei in der Regierung und Mariano Rajoy als Regierungschef stimmen", sagte Sánchez am PSOE-Sitz in Madrid. Er sprach sich für die Bildung einer "Regierung des Wechsels" aus.

