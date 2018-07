Istanbul (AFP) Bei einer Explosion am zweitgrößten Flughafen der türkischen Metropole Istanbul ist am Mittwoch eine Frau getötet worden. Die 30-jährige Reinigungskraft sei ihren schweren Kopfverletzungen erlegen, berichteten die Fernsehsender CNN-Türk und NTV. Eine Kollegin sei an der Hand verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

