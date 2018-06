New York (AFP) Hollywoodstar Nicolas Cage hat sich zur Rückgabe eines in der Mongolei gestohlenen Dinosaurierschädels bereit erklärt. Cage habe zwar ein Echtheitszertifikat erhalten, als er den Schädel im März 2007 für 276.000 Dollar bei einer Auktion erstanden habe, erklärte seine Agentin Alex Schack am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Doch habe sich inzwischen herausgestellt, dass sein Sammlerstück tatsächlich heimlich aus der Mongolei geschmuggelt worden sei. Daraufhin habe der Schauspieler der Rückgabe zugestimmt.

