Kairo (AFP) Die Arabische Liga hat die Stationierung türkischer Truppen im Nordirak als Angriff auf die Souveränität des Landes gewertet. Zudem stelle sie eine "Bedrohung der Sicherheit der arabischen Welt" dar, erklärte die Arabische Liga am Donnerstag nach einem Außenministertreffen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Die türkischen Truppen hätten das "Chaos in der Region vergrößert", sagte der stellvertretende Chef der Arabischen Liga, Ahmed Ben Heli, bei einer Pressekonferenz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.