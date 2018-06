Peking (AFP) In mindestens zehn chinesischen Städten ist am Donnerstag wegen starken Smogs die höchste Alarmstufe ausgerufen worden. Das berichteten staatliche Medien. Es ist bereits das vierte Mal in diesem Monat, dass weite Teile des Landes von extremer Luftverschmutzung betroffen sind.

