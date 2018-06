Berlin (AFP) Bei ihrem Einsatz zur Seenotrettung und zur Bekämpfung von Schleusern im Mittelmeer hat die Bundeswehr am Donnerstag mehr als hundert Menschen aus einem Schlauchboot gerettet. Der Einsatzgruppenversorger "Berlin" sei am Morgen gebeten worden, die rund 50 Kilometer vor der libyschen Küste entdeckten Menschen zu retten, teilte die Bundeswehr mit. Insgesamt wurden demnach 121 Menschen an Bord genommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.