Berlin (AFP) Die meisten deutschen Beteiligten am Einsatz von "Patriot"-Luftabwehrraketen in der Türkei sind wieder zurückgekehrt. Wie eine Sprecherin des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Potsdam am Donnerstag mitteilte, trafen am Mittwoch 73 Bundeswehr-Soldaten mit einem Flugzeug in Hamburg ein. Ebenfalls am Mittwoch habe im türkischen Iskenderun ein Schiff mit insgesamt rund 200 Fahrzeugen und 150 Containern abgelegt, das die "Patriot"-Ausrüstung zurück nach Deutschland bringen soll.

