Frankfurt/Main (AFP) Forscher und Behörden arbeiten einem Bericht zufolge an einer umfangreichen Studie, die mehr Klarheit über Qualifikationen und Einstellungen von Flüchtlingen in Deutschland schaffen soll. In diesen Tagen starteten das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und das Sozio-ökonomische Panel am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) eine große Befragung, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Donnerstag. Bis Ende kommenden Jahres sollen demnach mindestens 2000 Migranten ein erstes Mal befragt werden. Die Umfrage solle dann unter diesen Teilnehmern jährlich wiederholt werden.

