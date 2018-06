Montevideo (SID) - Der frühere FIFA-Vizepräsident Eugenio Figueredo ist am Donnerstag an sein Heimatland Uruguay ausgeliefert worden. Figueredo sollte direkt nach seiner Ankunft vor einem Schnellgericht in Montevideo zu den Vorwürfen der Verwicklung in illegale Geschäfte und Geldwäsche befragt werden. Das bestätigte Staatsanwalt Juan Gomez der Nachrichtenagentur AFP.

Der 83-jährige Figueredo war am 27. Mai zusammen mit sechs weiteren FIFA-Funktionären nach einem US-Haftersuchen festgenommen worden. Zu einer Auslieferung an die Vereinigten Staaten kommt es in seinem Fall aber aller Voraussicht nach nicht.

Figueredo saß seit Mai in Zürich in Auslieferungshaft, auch in Uruguay kommt er ins Gefängnis. Ein Antrag auf Hausarrest wurde laut Staatsanwalt Gomez abgelehnt.

Uruguay hatte im Anschluss an die Festnahme Figueredos beim Schweizer Bundesamt für Justiz (BJ) ebenso wie die USA eine Auslieferung beantragt. Dieser stimmte Figueredo zu. Das BJ bewilligte die vereinfachte Auslieferung an Uruguay.

Figueredo ist der ehemalige Präsident des Kontinentalverbandes für Südamerika CONMEBOL. Ihm wird in den USA vorgeworfen, sein Amt zur persönlichen Bereicherung missbraucht zu haben. Er soll bei der Vergabe von Marketingrechten an ein US-Sportvermarktungsunternehmen Bestechungsgelder in Millionenhöhe entgegengenommen haben.