Tokio (AFP) Im Streit um die Zwangsprostituierung von Südkoreanerinnen im Zweiten Weltkrieg entsendet die japanische Regierung Außenminister Fumio Kishida zu Gesprächen nach Seoul. Regierungschef Shinzo Abe habe Kishida beauftragt, noch vor Monatsende Gespräche in der südkoreanischen Hauptstadt zu führen, berichtete der japanische Rundfunksender NHK am Donnerstag. Ziel sei eine Beilegung des Streits um die "Trostfrauen", wie die Zwangsprostituierten in Japan beschönigend genannt werden.

