Bethlehem (dpa) - Arabische Christen und Pilger aus aller Welt begehen Weihnachten im Heiligen Land. In Jerusalem brach die traditionelle Prozession nach Bethlehem auf. An der Spitze stand der lateinische Patriarch Fuad Twal. Den Großteil der knapp zehn Kilometer weiten Strecke nach Bethlehem legen die Teilnehmer in Fahrzeugen zurück, erst in Bethlehem marschieren sie den letzten Teil zu Fuß. Die örtliche Geburtskirche ist nach christlicher Überlieferung an dem Ort gebaut, an dem Jesus Christus zur Welt kam.

