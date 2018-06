Kabul (dpa) - Die Taliban haben den geplanten Friedensgesprächen eine Absage erteilt und eine Fortsetzung der Kämpfe angekündigt. In einer an Medien versandten E-Mail nahmen sie Bezug auf die soeben vom UN-Sicherheitsrat beschlossene Verlängerung der Sanktionen gegen die Taliban: "Diese Sanktionen sind eine klare Sabotage von Friedensgesprächen. Solche Maßnahmen sind ein Grund dafür, dass wir weiterkämpfen." Trotzdem reist noch in dieser Woche der pakistanische Armee-Chef Raheel Sharif nach Kabul, um die Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen Afghanistan und den Taliban zu planen.

