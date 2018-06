Washington (dpa) - Passend zum Fest haben US-Präsident Barack Obama und First Lady Michelle ihre Lieblings-Weihnachtslieder preisgegeben. Die veröffentlichte Liste beim Streamingdienst Spotify startet mit dem deutschen Klassiker "O Tannenbaum" - in der Instrumentalversion des US-Jazzmusikers Vince Guaraldi. Auf der Playlist finden sich vor allem modernere Stücke von Boyz II Men ("Let It Snow"), Mariah Carey ("All I Want for Christmas Is You") oder Destiny's Child ("8 Days of Christmas").

