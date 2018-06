Gauck für offenen Meinungsstreit über Flüchtlingskrise

Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat zu einem offenen Meinungsstreit über die Lösung der Flüchtlingskrise aufgerufen, zugleich aber vor Gewalt und Hass gewarnt. Der Meinungsstreit sei keine Störung des Zusammenlebens, sondern Teil der Demokratie, sagte Gauck in seiner Weihnachtsansprache. Nur mit offenen Diskussionen und Debatten könne man Lösungen finden, die langfristig Bestand haben und von einer Mehrheit getragen werden. Gewalt und Hass seien aber kein legitimes Mittel der Auseinandersetzung.

"Spiegel": Griechische Polizei glich Pässe der Attentäter nicht ab

Berlin (dpa) - Die griechische Polizei hätte nach Informationen des "Spiegels" mit einer einfachen Abfrage erkennen können, dass zwei der späteren Attentäter von Paris mit falschen Pässen nach Europa eingereist waren. Die beiden Männer waren als syrische Flüchtlinge in Griechenland registriert worden. Die deutsche Bundespolizei habe zuvor die Nummern von 4000 syrischen Blanko-Reisepässen in das Schengener Informationssystem eingepflegt, die von der Terrormiliz IS erbeutet worden waren, so das Magazin. Zwei dieser Reisepässe seien von den beiden Islamisten zur Reise durch Europa benutzt worden.

Bundesregierung stockt Flüchtlingshilfe um 140 Millionen Euro auf

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung stockt ihre Flüchtlingshilfe um 140 Millionen Euro auf. Mit diesem "Winterpaket" wolle man "nicht allein das kurzfristige Überleben sichern", sagte Entwicklungsminister Gerd Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Mit dem Geld, das in den Irak und den Libanon, nach Jordanien und in die Türkei fließen soll, sollten die Flüchtlinge vielmehr "eine Perspektive vor Ort" bekommen. Finanziert werden demnach humanitäre Hilfe, Bildungsprogramme sowie Infrastruktur- und Beschäftigungsprojekte.

Gewerkschaft: Deutsche Polizei erreicht Grenze ihrer Belastbarkeit

Berlin (dpa) - Die Polizei in Deutschland gerät nach Angaben der Gewerkschaft GdP durch die Flüchtlingskrise und die Terrorgefahr an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Hauptgrund dafür seien akuter Personalmangel und Überstunden, sagte GdP-Vize Jörg Radek der "Süddeutschen Zeitung". Er schätze die Zahl der aufgestauten Überstunden aller Polizisten in Bund und Ländern "auf mindestens zehn Millionen". Angesichts von Personalnot und massiven Überstunden sei dann die Polizei "leider nicht überall sofort zur Stelle", wo sie gebraucht werde.

"Bild": Flüchtlingsmädchen Reem darf in Deutschland bleiben

Berlin (dpa) - Beim Bürgerdialog mit Kanzlerin Angela Merkel im Sommer brach das 14-jährige Flüchtlingsmädchen Reem Sahwil aus Angst vor ihrer unsicheren Zukunft in Tränen aus - jetzt darf sie in Deutschland bleiben. Laut "Bild"-Zeitung liegt ein sogenannter Aufenthaltstitel vor, der bis Oktober 2017 gültig ist und auch für Reems Eltern und ihren Bruder gilt. Die Familie ging bislang von einer befristeten Duldung bis März 2016 aus. Die Tränen des Mädchens hatten Millionen Menschen gerührt - und die Kanzlerin in eine unerwartete Situation gebracht.

EU warnt Polen vor Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit

Warschau (dpa) - Die Europäische Kommission warnt die neue nationalkonservative Regierung Polens davor, die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts einzuschränken. EU-Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans forderte in einem Schreiben an mehrere polnische Minister eine Überprüfung der Gesetzesänderung. Die Rechtsstaatlichkeit gehöre zu den gemeinsamen Werten, auf denen die Europäische Union fuße, heißt es darin. Das polnische Parlament hatte das entsprechende Gesetz zum Verfassungsgerichtshof geändert. Neu ist, dass Urteile künftig nur mit Zweidrittel- statt wie bisher mit einfacher Mehrheit gefällt werden können.