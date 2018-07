Jerusalem (AFP) Bei antiisraelischen Angriffen im Westjordanland sind am Donnerstag drei Palästinenser erschossen worden. Nach Polizeiangaben griff zunächst ein Palästinenser nahe der jüdischen Siedlung Ariel zwei Sicherheitsleute mit einem Messer an und wurde daraufhin erschossen. Die beiden Sicherheitsleute wurden schwer verletzt. An einem Kontrollpunkt der Armee nahe Hebron im Süden des Westjordanlands wurde ein Palästinenser erschossen, als er sich mit einem Schraubenzieher in der Hand auf Soldaten stürzte.

