Jerusalem (AFP) Die israelischen Behörden haben am Donnerstag Ermittlungen wegen eines Videos eingeleitet, in dem jüdische Extremisten den Feuertod eines palästinensischen Kleinkinds feiern. In dem Video sind Gäste bei der Hochzeit eines rechtsradikalen Brautpaares zu sehen, die mit Waffen, Messern und einem Molotowcocktail tanzen und einem Foto des im Juli bei einem Brandanschlag getöteten palästinensischen Jungen Ali Saad Dawabscha Messerstiche versetzen. Das am Mittwochabend im israelischen Fernsehen gezeigte Video verbreitete sich schnell im Internet.

