Koh Samui (AFP) Wegen des Mords an zwei jungen britischen Urlaubern in Thailand hat ein Gericht in dem südostasiatischen Land zwei Männer aus dem benachbarten Myanmar zum Tod verurteilt. Die Gastarbeiter seien der Vergewaltigung und des Mords schuldig, urteilte das Gericht am Donnerstag. Die an Händen und Füßen gefesselten Männer nahmen das Urteil mit düsteren Mienen auf. Beide bestreiten die Vorwürfe.

