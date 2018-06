Ankara (AFP) Vor der Westküste der Türkei sind am Donnerstagmorgen erneut mindestens acht Flüchtlinge, darunter sechs Kinder, ertrunken. Das Holzboot mit den Flüchtlingen an Bord sei auf dem Weg zur griechischen Insel Lesbos gewesen, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Dogan. Das Boot kenterte demnach in hohen Wellen. 14 Flüchtlinge würden noch vermisst.

