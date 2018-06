Chicago (AFP) Bei einer Reihe von Stürmen und Tornados sind in den USA mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen und dutzende weitere verletzt worden. Die Unwetter wüteten am Mittwoch in mehreren Bundesstaaten im Osten der Vereinigten Staaten und hinterließen eine Spur der Verwüstung, wie Behörden und Medien berichteten. Häuser wurden schwer beschädigt oder sogar vollständig zerstört, zwei Menschen galten zunächst noch als vermisst.

