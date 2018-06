Washington (AFP) Die beliebte elektrische Weihnachtsbeleuchtung in den USA verbraucht Naturschutzaktivisten zufolge jährlich mehr Energie als einige ärmere Länder der Erde insgesamt. In die Beleuchtung von Bäumen und Häusern flössen in den USA jährlich 6,63 Milliarden Kilowattstunden Strom, teilte die US-Umweltorganisation Center For Global Development am Mittwoch mit. El Salvador verbrauche pro Jahr insgesamt nur 5,35 Milliarden Kilowattstunden, in Äthiopien seien es 5,30 und in Tansania 4,81 Milliarden Kilowattstunden.

