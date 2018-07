Vatikanstadt (AFP) Der in der zweiten sogenannten Vatileaks-Affäre wegen der Weitergabe geheimer Dokumente aus dem Vatikan angeklagte spanische Priester Lucio Ángel Vallejo Balda ist aus dem Gefängnis entlassen und unter Hausarrest gestellt worden. Wie der Vatikan am Mittwoch mitteilte, wurde Vallejo Balda am Vortag eine Wohnung im Kirchenstaat zugewiesen. Demnach darf er den Vatikan bis auf Weiteres nicht verlassen.

