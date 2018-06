Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus hat an Heiligabend mit der Feier der traditionellen Christmette im Petersdom begonnen. Der argentinische Pontifex zog in einer langen Prozession in die Kathedrale ein. Der 79-Jährige, der nach einer Grippe blass und geschwächt wirkte, leitet die Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan in diesem Jahr zum dritten Mal. In seiner Predigt rief er die 1,2 Milliarden Katholiken weltweit zur "Mäßigung" auf.

