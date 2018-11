Brüssel (dpa) - In Belgien ist ein weiterer umstrittener Atomreaktor wieder in Betrieb genommen worden. Das bei Antwerpen gelegene Kraftwerk Doel 2 sei an Heiligabend hochgefahren worden, teilte der Betreiber mit. Die Wiederinbetriebnahme sei vollkommen sicher gewesen. Die belgische Atomaufsicht hatte eine Verlängerung der Laufzeit des Reaktors bis 2025 erst kurz zuvor gebilligt. Ursprünglich sollte er im laufenden Jahr komplett stillgelegt werden. Unter anderem Umweltorganisationen kritisieren die Verlängerung.

