Abuja (dpa) - Nach der Gas-Explosion im Südosten Nigerias hat die Polizei zunächst den Tod von mindestens sechs Menschen bestätigt. Sechs weitere Menschen seien verletzt. Örtliche Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen von etwa 100 Toten. Das Unglück habe sich gestern beim Abpumpen eines Lastwagens an einer Gas-Anlage ereignet, berichtete die nigerianische Zeitung "Leadership". Ein Lokaljournalist, der sich am Unglücksort in der Stadt Nnewi im Bundesstaat Anambra befand, nannte der dpa ebenfalls die Zahl von rund 100 Toten.

