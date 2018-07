Peking (AFP) Eine besondere Art von "Weißer Weihnacht" haben die Bewohner von Peking erleben müssen: Nicht etwa Schnee, sondern dicker Smog-Nebel hüllte am Freitag Straßen und Plätze der chinesischen Hauptstadt komplett ein. Nach Angaben der US-Botschaft wurde bereits am Morgen eine Feinstaub-Belastung von 620 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen, die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt als Höchstgrenze 25 Mikrogramm.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.