München (AFP) Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat an Heiligabend einen Gottesdienst mit Flüchtlingen und Flüchtlingshelfern in einem Seitenflügel des Münchner Hauptbahnhofs gefeiert. Dieser Bahnhof, wo zahlreiche Flüchtlinge seit dem Sommer eintrafen, sei "zu einem Symbol deutscher Willkommenskultur geworden", sagte Bedford-Strohm nach Kirchenangaben in seiner auf Englisch gehaltenen Predigt. Er dankte allen, die dazu beigetragen haben.

