Berlin (AFP) Einen neuen Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft hat es offensichtlich im baden-württembergischen Schwäbisch Gmünd gegeben. Wie das zuständige Polizeipräsidium in Aalen am Freitag mitteilte, wurde in einem von drei im Rohbau fertiggestellten Gebäuden in den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtstages ein Feuer entdeckt. Dieses sei mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Brandstiftung entstanden, hieß es.

