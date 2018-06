Berlin (AFP) Der CSU-Wirtschaftspolitiker Hans Michelbach hat gefordert, den gesetzlichen Mindestlohn wieder abzuschaffen. "Was hier auf Druck der SPD ins Gesetzblatt gekommen ist, bedeutet eine Abschottung des Arbeitsmarkts für Menschen ohne Beschäftigung", erklärte Michelbach am Freitag in München. Dies zeige sich gerade angesichts der aktuell hohen Flüchtlingszahlen überdeutlich.

