Berlin (AFP) Einen Rückgang der Kochkenntnisse vieler Deutscher hat der Ernährungsexperte Erwin Seitz beklagt. "Das Wissen um Essen und Trinken ist im Familienleben heute geringer als früher", sagte Seitz am Freitag im Deutschlandfunk. "Heute können junge Frauen genauso wenig kochen wie junge Männer, oft ist es zumindest so." Gleichzeitig sei allerdings die Gourmet-Szene in Deutschland im Aufwind und es entstünden neue Orte, an denen man sich mit Essen beschäftige.

