Berlin (AFP) Beim Absturz eines Kleinflugzeugs nahe des hessischen Wetzlar ist an Heiligabend der 56-jährige Pilot ums Leben gekommen. Wie das zuständige Polizeipräsidium Mittelhessen in Gießen am Donnerstagabend mitteilte, stürzte der einmotorige Ultraleicht-Flieger gegen 16.00 Uhr nahe der Ortschaft Münchholzhausen aus zunächst ungeklärter Ursache in ein Waldgebiet. Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung schalteten sich vor Ort in die Ermittlungen ein. Gestartet war die Maschine vom nahe gelegenen Flugplatz Lützelinden.

