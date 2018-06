Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat die Amerikaner zu Weihnachten zum Zusammenhalt über Religionsgrenzen hinweg aufgerufen. Jesus habe für die Menschen am Rande der Gesellschaft gesorgt. "Das ist der Geist, der uns zusammenhält", sagte Obama in seiner Radioansprache, bei der er von seiner Frau Michelle begleitet wurde. Weihnachten bedeute, dass Amerika als eine Familie zusammenkomme und seine Werte feiere. Obama feiert Weihnachten in Hawaii.

