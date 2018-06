Lens (AFP) Rund ein dutzend Muslime hat in Frankreich symbolisch eine christliche Mitternachtsmesse am Heiligabend bewacht. Die Aktion in Lens im Norden des Landes solle zeigen, dass die Muslime andere Religionen respektierten, sagte der Präsident der regionalen Muslimvertretung am Freitag zur Begründung. Es handele sich um eine bewusst organisierte Geste, fügte Abdelkader Aoussedj hinzu. "Die Muslime in Frankreich stehen an der Seite ihrer Mitbürger."

