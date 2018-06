Gelsenkirchen (SID) - Nationalspieler Leroy Sané wird dem Fußball-Bundesligisten Schalke 04 vorerst erhalten bleiben. Sein Berater Jürgen Milewski schloss im Gespräch mit der Bild-Zeitung einen Wechsel des 19-Jährigen in der Winterpause aus. "Schalke ist für Leroy der beste Ort, an dem er sein kann", sagte Milewski: "Ein Transfer im Winter ist kein Thema. Er fühlt sich auf Schalke sehr wohl."

Leroy Sané ist im Schalker Mittelfeld mit Max Meyer (20), Leon Goretzka (20) und Johannes Geis (22) nicht nur der jüngste, sondern auch der auffälligste Spieler. Der Sohn des ehemaligen senegalesischen Nationalspielers Souleyman Sané und der deutschen Sportgymnastin Regina Weber kam in den Pflichtspielen der Gelsenkirchener in dieser Saison bislang auf fünf Tore und fünf Vorlagen. In der Nationalmannschaft debütierte er am denkwürdigen 13. November dieses Jahres in Paris gegen Frankreich.

Beim FC Schalke besitzt Leroy Sané einen Vertrag bis 2019 ohne Ausstiegsklausel.